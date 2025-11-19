В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу приказ, которым вносятся изменения и дополнения в правила оказания услуг связи, передает корреспондент агентства.
При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка Республики Казахстан по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов, проводит проверку в течение двух рабочих дней. При подтверждении информации (...) оператор сотовой связи приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру с предоставлением в течение двух двух рабочих дней информацию в антифрод-центр Национального банка", - сообщается в тексте приказа.
Также отмечается, что операторы сотовой связи используют внутренние антифрод-системы.
Оператор сотовой связи самостоятельно на основании внутренних антифрод-систем выявляет SMS-сообщения и звонки с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов , и уведомляет антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента", - говорится в документе.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
