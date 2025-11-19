В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу

По словам Аккенженова, в Казахстане годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов

Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам из-за энергодефицита, передает корреспондент агентства.





Нам это (вечерние блэкауты. - Прим. ред.) не грозит. В целом Казахстан по выработке электроэнергии - профицитная страна. В дневные часы наблюдается профицит. В часы пик, а именно утром и вечером, мы дефицитная страна. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран - из Узбекистана и России. В летний период часть электроэнергии импортируется из Кыргызстана", - заявил министр.





Он уточнил, что Казахстан потребляет 119 миллиардов киловатт-часов в год, а вырабатывает 117 миллиардов киловатт-часов. По его словам, годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов.





Ранее СМИ Кыргызстана сообщали, что рестораны, кафе и ночные клубы обязали завершать работу до 22.00, иначе заведениям будут отключать электричество.