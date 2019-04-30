В Казахстане осудили браконьеров из Азербайджана

Актау. 29 апреля. Kazakhstan Today - Приняты судебные решения в отношении граждан Азербайджана, нарушивших морскую границу и занимавшихся браконьерской деятельностью в Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

В результате рассмотрения уголовных дел председателем Каракиянского районного суда Мангистауской области в отношении четырех граждан Азербайджана, задержанных пограничниками за нарушение Государственной границы и занимавшихся браконьерской деятельностью в акватории Каспийского моря, принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Напомним, 28 декабря 2018 года во время несения боевого дежурства пограничным кораблем Регионального управления Береговой охраны ПС КНБ РК в 23 часа 45 минут в пределах территориальных вод Республики Казахстан (в 10 милях к западу от мыса Адамташ) было обнаружено и начато преследование маломерного судна типа "Байда". В целях остановки маломерного судна пограничники применили оружие. Один из нарушителей получил касательное ранение из автомата Калашникова в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь. В 00.10 29 декабря 2018 года маломерное судно было задержано. На борту судна обнаружено 4 человека, со слов, граждане Азербайджанской Республики, 40 экземпляров рыб осетровых пород, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, 3 двигателя марки "Ямаха-250", эхолот, средства спутниковой связи "Турая" и спутниковой навигации "Garmin".

"Решением суда граждане Азербайджана Джафаров Ш.А., Маммадов А.А., Баширов К.А. и Маммадов Х.А. признаны виновными по части 4 статьи 335 и части 1 статьи 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности и штрафа в размере 500 МРП (1 262 500 тенге) с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет. Также, удовлетворен иск по возмещению ущерба государству за незаконный улов редких видов рыб, в результате чего с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке будет взыскана сумма нанесенного ущерба в размере 190 928 140 тенге", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Погранслужбы, только за прошедшие выходные морские пограничники в ходе осуществления охраны морских рубежей задержали 5 граждан за нарушение режима территориальных и внутренних вод и 4 плавсредства. Обнаружено и изъято 80 000 метров сетей, 45 450 метров (202 штуки) крючковых снастей, 10 000 крючков, выпущено в море около 200 килограммов рыбы ценных пород. Предотвращен ущерб государству на сумму 29 659 660 тенге.

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