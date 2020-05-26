В Казахстане пересмотрят заявления граждан, которым было отказано в выплате 42 500 тенге

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Утвержден порядок пересмотра заявлений граждан, которым не произведено назначение соцвыплаты 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

В связи с обращениями граждан, несогласных с тем, что им не назначили выплату 42 500 тенге, Министерством труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в правила назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования ГФСС в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения, регламентирующие алгоритм пересмотра заявлений граждан, которым не произведено назначение вышеуказанной выплаты", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб.

Заявление подается работодателем за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно заявление подают индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, плательщики ЕСП, лица, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Работодатели, подающие документы за своих работников, должны предоставить:

- приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;

- документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);

- декларацию, принятую органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).

ИП и лица, занимающихся частной практикой предоставляют:

- декларацию, принятую органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);

- документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).

Лица, работающие по ГПХ, предоставляет договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.

После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии или отсутствии права на назначение соцвыплаты 42 500 тенге.

Положительное заключение передается в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которое формирует "электронный макет дела заявителя" и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты.

В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба. Штаб выносит заключение о наличии или отсутствии права на назначение соцвыплаты. Положительное заключение передается в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и далее - в филиал ГФСС.

Стоит подчеркнуть, что с учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года.

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