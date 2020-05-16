В Казахстане подорожали сигареты

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане сигареты подорожали за апрель на 1%, за год - сразу на 12%, передает Kazakhstan Today.

Цены на табачные изделия по итогам апреля 2020 года за месяц выросли на 0,7%, за год - на 12%. Подорожали, соответственно, и непосредственно сигареты с фильтром. Существенный рост цен за месяц был отмечен в Восточно-Казахстанской (на 3,2%), Павлодарской (2,5%) и Жамбылской (на 2,1%) областях, сообщает Ranking.kz

Розничная цена одной пачки сигарет с фильтром в среднем по городам РК на конец апреля 2020 года составила 465 тенге - на 12,4% больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Заметнее всего сигареты с фильтром подорожали за апрель в Семее: на 6%, до 478 тенге за пачку. Следом идут Павлодар (на 2,7%, до 454 тенге) и Тараз (на 2,4%, до 471 тенге).

Самые высокие цены на сигареты с фильтром среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Костанае (490 тенге), Актобе (488 тенге) и Нур-Султане (485 тенге); самые низкие - в Петропавловске (439 тенге), Кызылорде (444 тенге) и Алматы (447 тенге).

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