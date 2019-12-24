В Казахстане в ближайшие сутки продолжатся снегопады, а затем - прекращение осадков и похолодание

22 декабря - день зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы. А календарная и метеорологическая зимы в самом разгаре. Один за другим через Казахстан перемещаются активные атмосферные фронты и антициклоны", - отмечает "Казгидромет".
По информации синоптиков, в предстоящие сутки в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели, местами сильный порывистый ветер.
Вслед холодному фронту на республику смещается антициклон, который вызовет кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
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