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В Казахстане в ближайшие сутки продолжатся снегопады, а затем - прекращение осадков и похолодание

23.12.2019, 16:05 33184
В Казахстане в ближайшие сутки продолжатся снегопады, а затем - прекращение осадков и похолодание
Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане в ближайшие сутки продолжатся снегопады, а затем ожидается кратковременное прекращение осадков и похолодание, передает Kazakhstan Today.
 

22 декабря - день зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы. А календарная и метеорологическая зимы в самом разгаре. Один за другим через Казахстан перемещаются активные атмосферные фронты и антициклоны", - отмечает "Казгидромет". 

 
По информации синоптиков, в предстоящие сутки в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели, местами сильный порывистый ветер. 
 
Вслед холодному фронту на республику смещается антициклон, который вызовет кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха. 
 

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