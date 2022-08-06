В Казахстане вдвое сокращен срок ожидания регистрации брака

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство юстиции РК внесло изменения в правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если ранее со дня подачи заявления будущим молодоженам приходилось ждать месяц до дня заключения брака, то теперь этот срок сокращен до 15 дней.

Брак (супружество) регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак (супружество), на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака (супружества). Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", - говорится в документе.

В то же время в документе говорится, что по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа может сократить срок государственной регистрации заключения брака до истечения 15 календарных дней либо увеличить этот срок, но не более чем на 15 календарных дней.

Разрешение о сокращении или увеличении срока в 15 календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2022 года.