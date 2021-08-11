В Казпочте прокомментировали инцидент с продажей парфюма пенсионеру

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ТАЛДЫКОРГАН. 10 АВГУСТА - Жительница Алматинской области пожаловалась в соцсетях, что пенсионера из села Байтерек Енбекшиказахского района в отделении "Казпочты" заставили купить флакон духов за 3500 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный почтовый оператор стремится к созданию комфортных условий для удовлетворения потребностей казахстанцев, проживающих в сельской местности и в районных центрах. В частности, в почтовых отделениях таких населенных пунктов жители через операторов могут получить государственные и социальные услуги, оплатить коммунальные платежи, оформить депозиты или кредиты, купить железнодорожные билеты, заказать косметическую продукцию. Данные услуги пользуются спросом среди населения, так как не требуют выезда в крупные города. Операторы Казпочты в рамках мотивационных программ при исполнении своих служебных обязанностей могут предлагать клиентам вышеуказанные услуги", - сообщили в пресс-службе Национального почтового оператора.

В АО "Казпочта" пояснили, что в селе Байтерек Алматинской области начальник отделения почтовой связи в рамках исполнения своих служебных обязанностей предложила клиенту продукцию партнера. Клиент самостоятельно изъявил желание купить духи. С его слов - в качестве подарка супруге.

Опубликованная в СМИ информация о неправомерных действиях сотрудников Казпочты не соответствует действительности. В случае продолжения публикаций в СМИ и социальных сетях ложных сведений, порочащих честь и достоинство сотрудников компании, АО "Казпочта" готово предпринять меры по защите своих работников в судебном порядке", - добавили в пресс-службе.

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