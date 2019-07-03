Костанай. 2 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской области прошли два крупных фестиваля ремесленников и археологов, передает Kazakhstan Today.

В Лисаковске региональный фестиваль ремесленников "Атадан балага жеткен мура" собрал десяток лучших ремесленников-прикладников региона.

В сопровождении концертной программы мастера Костаная, Рудного и Лисаковска на центральной площади города показали свои работы из войлока, кожи, дерева, ювелирные изделия. Все работы можно было купить и даже принять участие в изготовлении. Последнее вызвало большой интерес у местных жителей.

Возможность была у людей потрогать, пощупать, нежели видеть все это в журналах, Интернете. С детьми многие приходили. Мы, организаторы праздника, заметили, что людям это нравится - эта история, истоки", - сказала автор проекта Алмагуль Нуртазина.

С Лисаковска стартовал, а затем продолжился в селе Айет района имени Б. Майлина ІІ Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала "Desht-Thor".

Его гостями стали историки, археологи, реконструкторы Казахстана и СНГ. Организовала фестиваль Эмма Усманова - начальник Лисаковской археологической экспедиции, которая более 30 лет исследует археологические памятники Лисаковской округи, научный сотрудник Национального историко-культурного и природного заповедника-музея "Улытау".

Фестиваль отмечен широчайшей географией. К нам приехали из таких дальних городов, как Салихард, Ханты-Мансийск, Урай. Наша степная культура представляет удивительный интерес для наших соседей. У нас две задачи фестиваля: реконструкция костюма и древних технологий и коммуникаций и второе - показ нашей культуры, мы открыты глобальному миру", - сообщила инициатор проекта археолог и реконструктор Эмма Усманова.

В первый день работы фестиваля широкой публике представители реконструкцию боя, выставку-ярмарку исторических аутентичных изделий, познакомили с технологией изготовления керамической посуды без гончарного круга. Во второй день ученые-реставраторы и реконструкторы делились своими наработками со всеми заинтересованными в теме, прежде всего - с учителями истории, а также посетили действующие раскопки Новоильиновского некрополя.

Реконструкция одежды - область, одна из самых сложных в археологии. Украинский археолог-реставратор, глава научно-исследовательской лаборатории "Умай" Павлодарского государственного педагогического университета Татьяна Крупа рассказала откуда берутся данные, чтобы восстановить исторический облик одежды. Ткань, в отличии от всех других материалов, субстанция непрочная. По ее словам, нынче подход к работе археологов поменялся, появились тканевые артефакты.

В результате последних 15 лет работы павлодарских археологов было найдено огромное количество археологической органики в силу того, что был изменен подход к раскопам. Берутся образцы по 3-5 тонн и расчищаются в специальной лаборатории при томографии. Следовательно, образцы не уходят. Мы видим реальные элементы одежды. В основном "золотоордынского времени", это XIII-XIV века. В них ходили люди, которые жили в Павлодарском среднем Прииртышье. Люди того времени, как и мы с вами, любили яркие, интересные вещи", - сообщила Т. Крупа.

Вещи древних людей представил ряд энтузиастов. В частности, одежду и вооружение саков-тиграхаудов - алматинцы Данияр Байдаралин и его супруга - архитекторы по образованию, которые занимаются реконструкцией одежды саков-тиграхаудов, их вооружения и даже боевых приемов и поведения. Супруги проверяют сделанное на работоспособность и практическую ценность, устраивают этнопредставления. По их словам, таким образом они повышают интерес с туристической точки зрения и попутно выполняют образовательную миссию.

Допустим, мы говорим "русский витязь", и все сразу понимают, о чем речь. То же самое, если говорим: "рыцарь, самурай"... А кто такой кочевник? Не очень понятно. А тут выясняется, что то же самое было, что и у других народов, ничуть не хуже… Где-то даже лучше! Также очень важно, что мы налаживаем культурные связи, обмен с другими государствами, потому что выясняется: у нас больше общего, чем различного. Мы стараемся поднимать престиж страны, несем образовательную функцию и развиваем этнотуризм", - резюмировал свое участие в фестивале реконструктор.

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