В Мангистауской области на видео сняли краснокнижных уриалов

АКТАУ. 14 ИЮНЯ - Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео с высоты птичьего полета краснокнижных уриалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Краснокнижные уриалы Бекет-ата. Вообще в Мангистауской области обитают четыре отдельных групп краснокнижных уриалов, первая и, судя по всему, самая многочисленная - в Тупкараганском районе, вторая - Устюртская группа, третья - в Манаты-ата и последняя, самая малочисленная, - в Бекет-ата", - написал автор видео в Instagram .

По его словам, животные в Бекет-ата настолько привыкли к людям, что могут совершенно спокойно пастись и пить воду рядом с человеком.

Вот один из примеров того, как нужно жить в гармонии с природой", - отметил Азамат Сарсенбаев.









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