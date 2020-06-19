В Мангистауской области наградили волонтеров

Актау. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в областном филиале партии Nur Otan состоялось награждение волонтеров и активных граждан, которые во время действия режима ЧП и карантина оказывали помощь нуждающимся жителям области, передает Kazakhstan Today.



В это сложное время партия Nur Otan по инициативе председателя партии Елбасы активизировала работу по всесторонней поддержке нуждающихся казахстанцев. В регионе силами порядка ста волонтеров адресная помощь дошла до около шести тысячам семей.



Из республиканского фонда Birgemiz в региональный было выделено 979,1 млн тенге. Финансовая помощь была оказана 19 582 нуждающимся жителям.



На сегодняшний день в региональный фонд Birgemiz - Mangystau дополнительно было направлено 120,6 млн тенге. Планируется оказать всестороннюю помощь свыше 2400 нуждающимся жителям.



Наряду с этим жителям Туркестанской области, пострадавшим в результате подтопления, от Мангистауской области в целях поддержки было отправлено 77,5 тонны груза гуманитарной помощи.



Более 300 волонтеров работали сплоченно, не покладая рук, что явилось достойным примером для многих.



Первый Президент Казахстана - Лидер Нации выразил благодарность и направил благодарственные письма за своей подписью региональным штабам волонтеров. Сегодня аким области Серикбай Трумов торжественно вручил эти письма ряду мангистауских волонтеров.



Благодарственные письма получили Мукаш Уралбаев - заместитель директора молодежного ресурсного центра МО, Айжан Сарсенова - член партии Nur Otan, Мадияр Калиаскаров - член партии Nur Otan, Медина Сактаганова - предприниматель, Шамрад Телеубаев - предприниматель, Манарбек Ержан - волонтер, Асхат Абугалиев - волонтер, ЫкыласИсамбаев - сотрудник МОФ партии Nur Otan, Аскар Жолды - волонтер, Онер Кульчигаев - волонтер.



Стоит отметить, что 2019 год Нурсултан Назарбаев назвал "Годом молодежи", а президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил 2020 год как "Год волонтеров".



"Вы, проявляя свою активную гражданскую позицию, патриотизм, милосердие и заботу о гражданах оправдали возложенные на вас надежды и в очередной раз стали примером для молодежи многих стран. Выражаю вам сердечную благодарность и уверен, что вы также активно продолжите свою деятельность на благо нашего общества. Желаю вам успехов!", - отметил аким Мангистауской области Серикбай Трумов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства