Актау. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области задержан автомобиль, перевозивший осетрину, передает Kazakhstan Today.

28 марта 2020 года, около 22.00, военнослужащими Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в районе зоны отдыха "Бургылау" (местность Кендерли) Каракиянского района Мангистауской области была остановлена автомашина марки УАЗ. При досмотре автомашины обнаружена рыба осетровых пород в количестве 20 штук общим весом 79 килограммов.

Сумма ущерба государству - около 20 млн 642 тыс. 900 тенге" - уточнили в пресс-службе Погранслужбы КНБ.

Для принятия решения о возможности начала досудебного расследования данное сообщение зарегистрировано в Книге учета информации (КУИ).

Материалы КУИ переданы по акту сотрудникам отдела полиции Каракиянского района Мангистауской области для принятия процессуального решения.

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