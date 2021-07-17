В микрорайоне Орбита-3 Алматы проходят антитеррористические учения

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АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - Сегодня в Бостандыкском районе, по адресу: микрорайон Орбита-3, дом 5г, Общеобразовательная школа №145, с 06.00 до 13.00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут плановые антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

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