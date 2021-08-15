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В Минтруда назвали фейком распространяемую информацию о проведении опроса с денежным вознаграждением

14.08.2021 9127
В Минтруда назвали фейком распространяемую информацию о проведении опроса с денежным вознаграждением
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Распространяемая информация о проведении Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) опроса с денежным вознаграждением является фейком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 000 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
В ведомстве отметили, что МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджеров и социальных сетей.
 

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам. Просим не в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - проинформировали в Минтруда. 

 
В пресс-службе напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

 

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