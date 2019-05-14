Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В МВД напомнили о необходимости наличия отдельного паспорта для детей при выезде за границу, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время МВД вносятся поправки в законодательство страны по отмене вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при совместном выезде за границу, так как сегодня эта процедура в мировой практике не применяется", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Как пояснили в ведомстве, в Казахстане выдача биометрических паспортов (с электронным чипом) начата в 2009 году. Записи о детях в паспорт родителя, внесенные вручную, не содержат биометрических данных и нередко создают проблемы при пересечении границы либо возврату граждан обратно.

Во всем мире совершенствуется прохождение паспортно-визового контроля, форма установления личности и внедряются документы с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.).

В странах, наиболее популярных для посещения казахстанцами (США, Великобритания, ОАЭ, Италия, Испания, Франция, Чехия, Словения, Хорватия, Греция, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Швеция, Китай, Южная Корея и другие), наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями, обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Отмена вклеивания фотографий в паспорта родителей связана прежде всего с защитой детей, которые могут оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу. Паспорт ребенку необходим только для поездки за границу, на территории республики личность ребенка подтверждается свидетельством о рождении, а взрослого - удостоверением личности", - отметили в МВД.

Сейчас приближаются летние каникулы, в связи с чем МВД рекомендует родителям, планирующим поездку с детьми за границу, заранее позаботиться об оформлении им паспорта для свободного пересечения границ других стран.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства