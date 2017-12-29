В МВД пояснили, в каких случаях остановка авто пешим патрулем является законной

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в СЦК первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев разъяснил, в каких случаях остановка авто пешим патрулем является законной, передает Kazakhstan Today.

Он напомнил, что в прошлом году были приняты меры по переходу работы дорожно-патрульной полиции на автопатрулирование.

"По нарушениям правил дорожного движения у нас в основном предусмотрены штрафные санкции. Остановка транспортных средств осуществляется в режиме автопатрулирования. Но в данном случае допускается остановка транспортных средств пешими нарядами. Автопатруль не все время должен быть в движении. Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно опасные участки, где наряды дорожной полиции ведут патрулирование в пешем наряде", - сообщил Кениспаев.

"В данном случае, если стоит автопатруль и есть пеший наряд, то в случае выявления нарушения ПДД инспектор должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры", - пояснил он.

По словам Кениспаева, в случае выявления фактов неправомерной остановки машины можно подать жалобу.

"В случае если были факты неправомерной остановки, а по закону запрещена беспричинная остановка транспортных средств, в этом случае вы можете пожаловаться в дежурную часть ОВД или по телефону доверия. По каждому факту у нас будет проводиться проверка, будут приниматься меры", - сообщил он.

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