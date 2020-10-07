В Нур-Султан и Алматы прибыли первые международные авиарейсы с учетом новых ограничительных требований по COVID-19

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султан и Алматы прибыли первые международные авиарейсы с учетом новых ограничительных требований по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Накануне вечером была проинспектирована готовность воздушной гавани столицы в условиях дополнительных ограничительных требований. Ночью 6 октября текущего года аэропорт города Нур-Султана принял 4 авиарейса из Турции. Всего прибыло 478 пассажиров, из них 170 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР-анализа", - сказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Как сообщили в столичном аэропорту, пассажиров с повышенной температурой не было выявлено. После сдачи ПЦР-тестов, пассажиров отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар.

В Алматы прибыли 8 авиарейсов из Турции, Южной Кореи и Беларуси. Прибыло 797 пассажиров, из них 230 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР анализа.

Байгабулов отметил, что иностранные граждане имели при себе справки на COVID-19, никто не был подвергнут депортации.

В первом аэропорту прилета транзитные пассажиры без справок помещаются на двухдневный карантин для прохождения ПЦР-теста. Прибывшие авиапассажиры для прохождения ПЦР-теста размещены в карантинные стационары в Нур-Султане - отель Ramada Plaza Astana, а в Алматы - отели Renion hotel, Ambassador, Shera Park, "Премьер Алатау".

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