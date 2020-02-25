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В Нур-Султане и семи областях республики объявлено штормовое предупреждение

24.02.2020, 11:28 6832
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
По сообщению РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 24 февраля сохраняется туман. В Акмолинской области местами сохраняется туман. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области в понедельник местами ожидается туман. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 18 метров в секунду. 

В Мангистауской и Кызылординской областях также местами ожидается туман. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами метель, ветер южный, 15-20 метров в секунду. 
 

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