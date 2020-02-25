В Нур-Султане и семи областях республики объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По сообщению РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 24 февраля сохраняется туман. В Акмолинской области местами сохраняется туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в понедельник местами ожидается туман. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 18 метров в секунду.





В Мангистауской и Кызылординской областях также местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами метель, ветер южный, 15-20 метров в секунду.

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