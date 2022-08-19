В Нур-Султане выявили спа-салон с интимными услугами

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Жетысуской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 августа на востоке Жетысуской области ожидается ветер северный 20-25, порывы 28 м/с.

Ночью 19 августа в северной половине Карагандинской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

19 августа на северо-востоке, юге и в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

19 августа в западной половине, на юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе 15-20, днем на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с.

19 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 августа на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане 19 августа ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

19 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

19 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 19 августа на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 38 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

19 августа днем в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

19 августа днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 19 августа на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

19 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 19 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

19 августа ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.