В Нур-Султане выявлено 11 киберпреступлений, ущерб составил 1,8 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудниками криминальной полиции выявлено 11 киберпреступлений, задержано 5 подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, мошенники с использованием методов социальной инженерии похищали денежные средства граждан.
К примеру, 27-летний карагандинец с целью наживы, изучал аккаунты в социальной сети "Вконтакте", затем "взламывал" их и от имени владельца аккаунта просил материальной помощи у друзей или родственников. На такую уловку попались 25 лиц. Ничего не подозревая, они перечислили деньги на электронный кошелек. А узнали о том, что они попали на мошенничество, от реального друга, чей аккаунт был взломан", - отметили в пресс-службе.
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). Общий ущерб составляет порядка 1,8 млн тенге.
Также задержана 23-летняя жительница Мангистауской области, которая совершала хищения денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. Хищениям были подвержены те карты, которые не защищены 3-D Secure паролем. В настоящее время установлено 10 потерпевших. Она успела похитить более 600 тыс. тенге. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса (Кража).
Кроме того, по информации столичного департамента полиции, проводятся мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в сети Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Накануне совместно с волонтерами и акиматом в местах скопления людей проведена акция по распространению информационно-разъяснительных материалов по предупреждению интернет-мошенничеств.
Сотрудники полиции напоминают, чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо проявлять бдительность при онлайн-сделках, удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Можно попросить продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.
Сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка. Так как сотрудники банка не звонят и не собирают сведения. Скорее всего, это мошенники.
В случае, если вам предложили инвестировать в какой-либо проект либо обещают приумножить ваши вклады, полиция призывает быть осторожными, подобные акции могут быть мошенническими, а также проверять информацию на официальных сайтах, остерегаться лжеброкеров, которые обещают увеличить вклады на криптовалюте или других сделках на биржах.
Как сообщалось ранее, сотрудники полиции предупредили жителей Алматы об участившихся случаях интернет-мошенничества и дали рекомендации, как их избежать.