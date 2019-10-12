Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - 10 октября в Нур-Султане зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, передает Kazakhstan Today.

"В 11.32 в переулке Култобе района Байконур из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами доставлен в больницу ребенок 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС РК.

В 12.39 по проспекту Женис района Сарыарка из окна комнаты четвертого этажа пятиэтажного общежития, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован ребенок 2015 года рождения.

Также в 16.01 по улице Мусрепова района Алматы из окна квартиры пятого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпала и с различными травмами доставлена в больницу девочка 2013 года рождения.

Состояние детей оценивается как тяжелое.

В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.

Комитет по ЧС МВД РК для предотвращения таких несчастных случаев, рекомендует:

- Не оставляйте маленьких детей одних;

- Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

- Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду;

- При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

- Не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

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