Система Orphus

В Нур-Султане зарегистрировано три случая выпадения детей из окон

11.10.2019, 09:52 6832
В Нур-Султане зарегистрировано три случая выпадения детей из окон
Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - 10 октября в Нур-Султане зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, передает Kazakhstan Today. 
 
"В 11.32 в переулке Култобе района Байконур из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами доставлен в больницу ребенок 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС РК.
 
В 12.39 по проспекту Женис района Сарыарка из окна комнаты четвертого этажа пятиэтажного общежития, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован ребенок 2015 года рождения. 
 
Также в 16.01 по улице Мусрепова района Алматы из окна квартиры пятого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпала и с различными травмами доставлена в больницу девочка 2013 года рождения.
 
Состояние детей оценивается как тяжелое.
 
В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.
 
Комитет по ЧС МВД РК для предотвращения таких несчастных случаев, рекомендует:
 
- Не оставляйте маленьких детей одних;
 
- Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
 
- Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду;
 
- При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;
 
- Не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;
 
- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая