В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 ноября ожидается гололед, днем ветер юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

24 ноября днем на юге Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 24 ноября на юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге области гололед, туман. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области 15-20 метров в секунду.

24 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

24 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.

Днем 24 ноября на юге и востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

24 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

24 ноября на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, метель. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

24 ноября на севере, востоке, северо-западе Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

24 ноября на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

24 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, в северной половине области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью 24 ноября на юге, днем на западе Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.