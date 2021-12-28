В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф

Фото: instagram pavlodar_inspektsiya
ПАВЛОДАР. 27 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре владельцев цирковых животных, которых держали во дворе частного дома, оштрафуют, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в Павлодарской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 26 декабря специалисты выехали в микрорайон Лесозавод города Павлодара. Там в автомашинах находились цирковые животные: львица, бурый медведь, макака, императорский тигровый удав, а также несколько попугаев Ара и дрессированные собаки.
Все животные прибыли из Российской Федерации, они принадлежат двум женщинам - гражданкам РФ и используются в цирковых представлениях. В настоящее время до весны решили разместиться в Павлодаре для временной передержки животных. В ходе выезда проверены условия содержания и наличие правоустанавливающих документов на владение животными. На всех питомцев представлены ветеринарные паспорта, но в ходе проверки ветслужбой Павлодара выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности", - проинформировали в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 квадратных метров и высотой 3 метра.
В ходе беседы с владельцам рекомендовано держать животных на временной передержке на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где для них имеются все необходимые условия", - заключили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Алматинской области мужчина в крестьянском хозяйстве содержал льва.