В Павлодарской области мать троих детей оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей

ПАВЛОДАР. 4 АВГУСТА - Полицейские в Щербактинском районе выявили факт неисполнения родителем обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

34-летняя жительница села Шарбакты не занимается надлежащим образом воспитанием своих троих несовершеннолетних детей, склонна к злоупотреблению спиртными напитками, сообщает Polisia.kz

Районная комиссия по делам несовершеннолетних уже дважды разъясняла сельчанке, какая ответственность ее ждет за такое поведение. Во время очередного посещения по месту жительства полицейские установили, что женщина должных выводов для себя не делает, продолжает злоупотреблять алкогольными напитками. В доме антисанитария.

В полиции отметили, что в отношении сельчанки возбуждено административное производство по части 1 статьи 127 КоАП РК, наложен штраф на сумму 20 419 тенге.

С начала года полицейскими по области наказано 315 законных представителей, не на должном уровне исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

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