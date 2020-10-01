В первые дни октября на севере Казахстана пройдут дожди

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 1-3 октября, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в сообщении синоптиков, в ближайшие дни на погоду северных регионов Казахстана будет влиять северо-западный циклон. В этих районах ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Лишь в западной части страны погода будет без осадков. Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.

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