В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В понедельник, 10 февраля на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке низовая метель", - сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами низовая метель, на дорогах гололедица.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе Жамбылской области 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель.

В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метра в секунду.

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