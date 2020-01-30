В РК закрыто движение на 47 участках автодорог

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Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 47 участках автодорог, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, перекрыты следующие участки автодорог:

1. Екатеринбург - Алматы, 856-й - 917-й километры (граница СКО - Жаксы)

2. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, 16-й - 205-й километры (Нур-Султан - граница Павлодарской области)

3. Щучинск - Зеренда, 0-й - 80-й километры

4. Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры (Нур-Султан - Щучинск)

5. Екатеринбург - Алматы, 1006-й - 1247-й километры (Атбасар - Нур-Султан)

6. Нур-Султан - Коргалжын, 16-й - 180-й километры (Нур-Султан - Коргалжынский заповедник)

7. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1351-й километры (Нур-Султан - граница Карагандинской область)

8. Нур-Султан - Киевка - Темиртау, 32-й - 51-й километры (Кабанбай батыра - граница Карагандинской области)

9. Макинск - Аксу - Торгай, 130-й - 240-й километры (Бестобе - село Торгай)

10. Ушарал - Достык, 83-й - 184-й километры (Коктума - Достык)

11. Алматы - Усть-Каменогорск, 558-й - 615-й километры (Ушарал - ВКО)

12. Усть - Каменогорск - Шемонаиха-граница РФ, 105-й - 123-й километры (Шемонаиха - граница РФ)

13. Семей - Кайнар, 8-й - 88-й километры (Семей - Кайнар)

14. Усть-Каменогорск -Шемонаиха - граница РФ, 36-й - 102-й километры (Предгорное - Шемонаиха)

15. Караганда - Аягоз - Бугаз, 447-й - 941-й километры (Малкелды - Бугаз)

16. Омск - Майкапчагай, 587-й - 733-й километры (Павлодарская область - Семей)

17. Семей - граница РФ, 3-й - 113-й километры (Семей - граница РФ)

18. Усть-Каменогорск - Семей, 10-й - 198-й километры (участок села Герасимовка - Семей)

19. Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи, 6-й - 66-й километры (участок села Ушаново - поворот на город Серебрянск)

20. Алматы - Усть-Каменогорск, 615-й - 967-й километры (участок границы Алматинской области - село Калбатау)

21. Таскескен - Бахты - граница КНР, 0-й - 75-й километры (участок села Таскескен - село Урджар)

22. Омск - Майкапчагай, 756-й - 906-й километры (участок Семея - село Калбатау)

23. Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километр (Белоусовка - Риддер)

24. Алматы - Усть-Каменогорск, 971-й - 1068-й километры (участок села Калбатау - поворот поселок Касым-Кайсенова)

25. Екатеринбург-Алматы, 1426-й - 1446-й километры

26. Екатеринбург - Алматы, 1351-й - 1426-й километры (граница Акмолинской области - Темиртау)

27. Жезказган - Петропавловск, 26-й - 252-й километры (Сатпаев - граница Костанайской области)

28. Екатеринбург - Алматы, 1504-й - 1610-й километры (Караганда - поселок Аксу-Аюлы)

29. Кызылорда - Павлодар, 970-й - 1135-й километры (Караганда - граница Павлодарской области)

30. Караганда - Аягоз - Бугаз, 17-й - 63-й километры (Караганда - поселок Ботакара)

31. Нур-Султан - Нура - Темиртау, 31-й - 266-й километры (Темиртау - граница Акмолинской области)

32. Караганда - Аягоз - Бугаз, 63-й - 217-й километры (Ботакара - Каркаралы)

33. Кызылорда - Павлодар, 748-й - 906-й километры (Атасу-Топар)

34. Ульяновский - Керней - Умиткер - Баянаул - Калкаман, 231-й - 324-й километры (участок поселка Ботакара - граница Павлодарской области)

35. Кызылорда - Павлодар, 216-й - 752-й километры (участок границы Кызылординской области - поселок Жезказган)

36. Екатеринбург - Алматы, 1610-й - 1854-й километры (участок города Аксу - Аюлы - город Балхаш)

37. Жезказган - Петропавловск, 252-й - 340-й километры (граница Карагандинской области - Аркалык)

38. Кызылорда - Павлодар, 12-й - 216-й километры (Кызылорда - граница Карагандинской области)

39. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, 200-й - 242-й километры (граница Акмолинской области - поселок Бозшаколь)

40. Кызылорда - Павлодар, 1135-й - 1251-й километры (граница Карагандинской области - Экибастуз)

41. Ленинский - Иртышск - Русская Поляна, 0-й - 263-й километры (поселок Ленинский - граница РФ)

42. Ульяновский - Керней - Умиткер - Баянаул - Калкаман, 0-й - 231-й километры (участок поселка Калкаман - граница Карагандинской области)

43. Омск - Майкапчагай, 525-й - 587-й километры (Акку - ВКО)

44. Павлодар - Щербакты, 0-й - 112-й километры (Павлодар - граница РФ)

45. Кызылорда - Павлодар, 1251-й - 1367-й километры (участок города Экибастуз - поселок Ленинский)

46. Ленинский - Аксу - Большой Акжар - Курчатов, 34-й - 220-й километры (участок города Аксу - граница ВКО)

47. Екатеринбург - Алматы, 835-й - 856-й километры (село Чистополье - граница Акмолинской области)

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