В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 21 октября днем в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, с переходом в северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 21 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом в юго-западный, 15-20 метров в секунду.

21 октября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный, с переходом в северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 21 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 21 октября в Мангистауской области местами ожидается ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Днем 21 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, с переходом в северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области 21, 22 октября местами сохраняется ветер северо-восточный, с переходом в юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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