В шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июля в Западно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля в Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 10 июля в Карагандинской области местами ожидается сильный дождь.

10 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Сохраняются ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью 10 июля в Атырауской области местами ожидается ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 36 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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