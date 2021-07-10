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В шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

09.07.2021 16039
В шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июля в Западно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 июля в Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. 
 
Днем 10 июля в Карагандинской области местами ожидается сильный дождь.
 
10 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Сохраняются ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью 10 июля в Атырауской области местами ожидается ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 36 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 

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