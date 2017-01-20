В школах Костаная из-за мороза отменили занятия для учеников 1-5 классов первой смены

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В школах Костаная из-за мороза отменили занятия для учеников 1-5 классов первой смены20.01.2017
  • Фото: bnews.kz
Общество  08:28
Костанай. 20 января. Kazakhstan Today - В школах Костаная из-за мороза отменены занятия для учеников 1-5 классов первой смены, сообщили в городском отделе образования.

Сегодня в 6 часов утра в областном центре было -25 градусов, ветер 5-7 метров в секунду, сообщает портал "Костанайские новости". Занятия отменены для всех учеников начальных классов и пятиклассников, передает Kazakhstan Today.
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