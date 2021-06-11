В Шымкенте и восьми областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 11 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

11 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 11 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

11 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

11 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 11 июня в Павлодарской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

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