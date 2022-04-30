В Шымкенте из-за ремонта поливного канала может погибнуть урожай

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ШЫМКЕНТ. 29 АПРЕЛЯ - На грядках аграриев Шымкента малина, клубника, люцерна, кукуруза и картофель из-за ремонта поливного канала "Кок" остались без воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам фермера Камилбая Ергешова, в прошлом году чиновники решили, что надо обновлять лотки. Тогда и остановили поступление воды. Новые не проложили до сих пор. Хотя должны были сделать это до января этого года. Мужчина залез в долги, чтобы засеять поле, а теперь на грани банкротства, сообщает телеканал "Хабар 24"

Ситуация критическая, говорят аграрии. Вегетационный период начался в первых числах апреля, но еще в марте они должны были поливать посадки семян. Ни воды, ни урожая, ни денег, на кого теперь надеяться, люди не знают.

Посадил 3,5 гектара итальянского клевера нового сорта. А сейчас мне сюда надо воду, земля-то высохла, влажности нет. Она не может выйти. Если в течение 10 дней не буду поливать, оно все пропадет. У меня здесь растет около миллиона", - рассказал фермер Сайдиаслан Имамов.

За помощью руководители почти 160 крестьянских хозяйств пришли в совет по защите прав предпринимателей. Чиновники говорят, подрядчик оказался нерасторопным, хоть и штрафовали его. А еще виновата погода, говорится в репортаже.

Весной из-за сильных осадков работы были приостановлены. С 1 мая по обходному каналу подадим поливную воду. Полностью будут обеспечены водой дехкане", - заверил заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Нурсултан Кенжебаев.

Однако аграрии уверены, закончить весь объем работ до начала мая невозможно. Еще надо сделать 6 километров.

Юг страны рискует остаться без собственного урожая, сокрушаются фермеры. Тем временем ситуацией заинтересовались прокуроры. Они проверят эффективность расходования бюджетных средств.