В Шымкенте продлили карантин и строгие ограничительные меры

Шымкент. 18 июля. Kazakhstan Today -Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил продлить карантин и строгие ограничительные меры на всей территории города Шымкента с 00.00 20 июля до 00.00 3 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Санврач Шымкента поручил акимату города, акиматам районов города, управлению энергетики и коммунального хозяйства города, управлению здравоохранения города, субъектам здравоохранения обеспечить планово-регулярную очистку территории в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций города. Обеспечить ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье, дезинфекцию контейнеров для мусора и содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров; обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории провизорных стационаров.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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