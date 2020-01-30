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В среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

29.01.2020, 08:30 10936
Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В среду, 29 января, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today. 
 

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем на юге, западе и на северо-западе ожидается преимущественно погода без осадков, на восток и центр РК будет оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты вызовут снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду.
 
В Павлодарской области местами ожидаются метель, ночью усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, ночью и утром Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед. 
 
В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман. 
 

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