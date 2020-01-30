В среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В среду, 29 января, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем на юге, западе и на северо-западе ожидается преимущественно погода без осадков, на восток и центр РК будет оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты вызовут снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, ночью усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, ночью и утром Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

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