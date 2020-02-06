В среду на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В среду, 5 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, лишь на юге и юго-западе - погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, ночью в Мангистауской областях местами туман.

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