В столице перекроют часть улицы Пушкина в связи с ремонтными работами

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Нур-Султане с 8 по 11 июня перекрыли участок дорожного полотна по улице Пушкина в связи со средним ремонтом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69. Также с 8 июня до 9 июня по улице Иманова на участке от улицы А. Янушкевича до улицы Жубанова планируется полное перекрытие проезжей части", - сообщает пресс-служба управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.

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