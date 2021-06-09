В столице перекроют часть улицы Пушкина в связи с ремонтными работами

Ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69. Также с 8 июня до 9 июня по улице Иманова на участке от улицы А. Янушкевича до улицы Жубанова планируется полное перекрытие проезжей части", - сообщает пресс-служба управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.
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