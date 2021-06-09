НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В столице по проспекту Туран снизят скоростной режим до 60 километров в час, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент полиции Нур-Султана сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, на участке от улиц Сыганак до Керей-Жанибек хандары снизят скоростной режим с 80 до 60 километров в час. Отмечается, что фиксация нарушений скоростного режима начнется с 10 июня текущего года.

На сегодняшний день 65-70% населения столицы пользуются услугами общественного транспорта ежедневно. В связи с этим акиматом города Нур-Султана внедряются выделенные полосы Bus line для движения городского общественного транспорта. Кроме того, данные полосы также широко используются и транспортными средствами специальных служб: скорой медицинской помощи, пожарных расчетов, служб по чрезвычайным ситуациям. Напоминаем, что на вышеуказанных участках дорог производится фиксация нарушений ПДД республики Казахстан с помощью АПК Сергек", - добавили в ведомстве.

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