В Талдыкоргане открыли бюст легендарному полководцу Ивану Панфилову

Фото: Минобороны РК
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - В десантно-штурмовой бригаде Талдыкорганского гарнизона состоялось открытие бюста Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В торжественной обстановке его открыли заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов и начальник алматинского филиала Государственного военно-исторического музея, внучка прославленного полководца Алуа Байкадамова.
Для нескольких поколений военнослужащих казахстанской армии Иван Васильевич Панфилов остается легендой, примером стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине", - подчеркнул масштаб его личности заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.
В мероприятии также приняли участие глава Волокаламского городского округа Московской области России Михаил Сылка, представители администрации Жетысуской области и города Талдыкоргана, командиры воинских частей, ветераны Вооруженных сил и войны в Афганистане.
Десантно-штурмовая бригада, дислоцирующаяся на территории Алматинской области, по праву носит имя Ивана Панфилова. Ведь именно здесь летом 1941 года была сформирована 316-я стрелковая дивизия, получившая в народе название "панфиловской". Сегодняшний день, несомненно, останется в истории. Благодарю Министерство обороны и всех, кто принимал участие в создании бюста", - выразила признательность организаторам мероприятия внучка героя Алуа Байкадамова.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к бюсту Ивана Панфилова, тем самым выразив искреннюю признательность герою, оставившему яркий след в отечественной истории.