В Туркестанской области учителя физкультуры отстранили от работы после гибели ребенка на уроке

Туркестан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В связи с гибелью школьника на уроке физкультуры в Казыгурстком районе Туркестанской области будет проведено экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

Вчера областным акиматом Туркестанской области была организована пресс-конференция по трагическому случаю, связанному с гибелью ребенка в Казыгурстком районе. В пресс-конференции приняли участие заместитель руководителя Управления развития человеческого потенциала Ардак Садыкова, аким Казыгуртского района Толеген Телгараев, начальник следственного отдела департамента полиции Туркестанской области Кайбар Малик.

Аким Казыгуртского района Толеген Телгараев сообщил, что в связи со случившимся будет проведено экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

"По приказу МОН РК уведомление о случившемся на основании алгоритма необходимо в течение 3 часов информировать соответствующие органы в области образования. В этом случае установлено, что данный приказ не исполнен", - отметили в пресс-службе акимата.

По итогам работы Комиссии и следственных работ будет рассмотрена ответственность виновных лиц, в том числе учителя физической культуры школы им М. Ауезова Есенбекова Абдигаппар, который временно отстранен от работы.

На сегодня объявлены: "не соответствие занимаемой должности" директору школы Мусакулову Ескендиру Толендиулы и заместителю директора по учебной части Исаеву Канату Науханулы, "строгий выговор" - заместителю начальника отдела образования Егизек Алие Алекбаркызы, "выговор" - заместителю акима района Турсынкулову Серику Алтынбекулы", - проинформировали в акимате Туркестанской области.

По информации ведомства, будут проведены мероприятия по соблюдению мер безопасности по использованию спортивного инвентаря в спортивных залах, в том числе закрепление ворот при игре в мини-футбол и гандбол, разъяснения и соблюдения правил безопасности среди учащихся и педагогов во время игровых видов спорта.

Аким района Толеген Тортайулы выразил соболезнование родственникам и близким ребенка и сообщил о том, что будет оказана материальная помощь семье ученика.

Заместитель руководителя управления развития человеческого потенциала Ардак Садыкова сообщила, что со стороны управления даны задания всем районным, городским районным отделам образования по соблюдению мер безопасности при работе со спортивным инвентарем во всех организация образования и проверки их состояния.

Начальник следственного отдела департамента полиции Туркестанской области Кайбар Малик на брифинге сообщил, что по данному факту ведутся досудебные следственные работы. Данный факт взят на учет по статье 141 УК РК СО ОДП Казыгуртского района.

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