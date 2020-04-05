Туркестан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Туркестанской области усилены ограничительные меры, сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Согласно поручениям главы региона Умирзака Шукеева, данных на заседании региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств и выхода на работу. Строительство объектов в областном центре продолжится с усилением санитарно-профилактических мероприятий и дезинфекционных работ", - указывается в сообщении.

Кроме того, приостанавливаются межобластные, межрайонные, междугородные пассажирские перевозки. Также приостановят работу всех автовокзалов и автостанций. Общественный транспорт будет курсировать с 06.00 до 2000. На территории области вводится масочный режим, носить их обязаны все граждане.

Вместе с тем в связи с усилением ограничительных мер установлено время работы продуктовых магазинов и аптек с 09.00 до 20.00, продовольственных рынков с 10.00 до 17.00. Все точки общепита переходят на работу в режиме доставки с применением онлайн-заказов с 08.00 до 20.00.

Наряду с этим, ограничено время работы АЗС, банков второго уровня, частных нотариусов с 10.00 до 16.00, а салонов красоты, мастерских и СТО - с 10.00 до 18.00.

Более того, тротуары, дороги и прилегающие к ним остановочные комплексы, перекрестки, внешние элементы и участки торговых помещений (продовольственных магазинов), детские игровые площадки будут дезинфицироваться в соответствии с графиком.

Наряду с этим, не допускается образование очередей более пяти человек в почтовых отделениях, пунктах оплаты и банках на расстоянии от 1,5 до 2 - х метров.

Усиление ограничительных мер на территории области вступит в силу в ноль часов 3 апреля и продлится по 17 апреля включительно.

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