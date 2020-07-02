В Верховном суде РК пересмотрели приговор экс-главе финансовой полиции Алматы Аманбаеву

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Верховный суд РК пересмотрел приговор бывшему начальнику финансовой полиции Алматы Амирхану Аманбаеву - наказание снизили до 5 лет 6 месяцев лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан 30 июня 2020 года в кассационном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении А. Аманбаева, который ранее приговором суда от 22 февраля 2017 года был осужден к 14 годам лишения свободы. Кассационной инстанцией Верховного суда установлено, что приговор суда в отношении Аманбаева в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности постановлен с явным обвинительным уклоном", - сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда РК Айдос Садуакасов.

Сообщается, что обвинение Аманбаева в создании и руководстве организованной группой, участии в преступном сообществе, пособничестве в лжепредпринимательстве, получении взятки в особо крупном размере и легализации денег, основано лишь на показаниях другого осужденного, заинтересованного в исходе дела. Показания этого лица по делу какими-либо другими материалами: документами, вещественными доказательствами, результатами оперативно-розыскных мероприятий либо негласных следственных действий, не подтверждаются.

В этой связи коллегия Верховного суда приговор в отношении Аманбаева в части его осуждения по указанным обвинениям отменила и дело в этой части производством прекратила за отсутствием состава уголовного правонарушения. Указанное решение коллегии Верховного суда согласуется с позицией Генеральной прокуратуры Республики, представитель которой принял участие в кассационном рассмотрении дела. Коллегией Верховного суда приговор в части признания Аманбаева виновным по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями признан правильным с назначением ему по пункту 3 части 4 статьи 361 УК наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 месяцев до 7 лет ограничения свободы либо лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства