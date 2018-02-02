Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
2 февраля 2018
  • 22
  • :
  • 26
Все области
-7º Туман
днем 10º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

В выходные в большинстве областей Казахстана ожидаются снег, метель и сильный порывистый ветер02.02.2018
  • Фото: kepguru.hu
Общество  12:23

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В предстоящие выходные дни в большинстве областей республики местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, на юге страны - гололёд, туман, передает Kazakhstan Today.

После кратковременного потепления уже в понедельник казахстанцев ожидает очередное понижение температуры воздуха. Исключение составят западные области. Здесь температура продолжит повышаться и будет на 3-8 градусов выше нормы. На остальной территории Казахстана температура воздуха в эти дни предполагается близкой к средним многолетним значениям, сообщает "Казгидромет".
Просмотров: 5152
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
02.02.2018   16:43
В Актобе по факту смерти роженицы работает комиссия Минздрава
02.02.2018   16:14
Фото: Казах-Зерно
В Казахстане будет контролироваться содержание трансжиров в продуктах питания
02.02.2018   15:09
В рейтинге "Всемирного проекта правосудия" Казахстан поднялся на 9 позиций и занял 64 место
02.02.2018   13:57
В горных районах Алматинской области возможно обострение снеголавинной обстановки
02.02.2018   12:23
Фото: kepguru.hu
В выходные в большинстве областей Казахстана ожидаются снег, метель и сильный порывистый ветер
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today