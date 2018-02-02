В выходные в большинстве областей Казахстана ожидаются снег, метель и сильный порывистый ветер

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В предстоящие выходные дни в большинстве областей республики местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, на юге страны - гололёд, туман, передает Kazakhstan Today.

После кратковременного потепления уже в понедельник казахстанцев ожидает очередное понижение температуры воздуха. Исключение составят западные области. Здесь температура продолжит повышаться и будет на 3-8 градусов выше нормы. На остальной территории Казахстана температура воздуха в эти дни предполагается близкой к средним многолетним значениям, сообщает "Казгидромет".

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