В воскресенье на юге и севере РК ожидаются осадки

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, в южной - дождь и снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Жамбылской и Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области с метелью. В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман и гололед. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман.

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