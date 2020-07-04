В выходные на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие три дня - с 4 по 6 июля, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды будет сохраняться на большей части Казахстана.

Пройдут дожди, местами сильные, с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. Температура воздуха ночью на севере и в центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 градусов тепла. Лишь на западе Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана ожидается погода без осадков, а также дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 17-25, днем до 32-40 градусов тепла", - говорится в сообщении.

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