11.11.2025, 12:10 84746
В ЗКО начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей двух стран
Рассказать друзьям
Уральск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске Западно-Казахстанской области начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент агентства.
Гостей форума ожидает насыщенная деловая программа. Основными вопросами для обсуждения станут развитие двусторонних отношений в сферах цифровизации, транспорта и логистики, промышленности и энергетики, возможности кооперации для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест в регионах, подготовки кадров для атомной и традиционной энергетики, обучение современным агротехнологиям и другое", - сообщается на сайте форума.
Также отмечается, что за годы проведения форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей России и Казахстана.
Ранее в Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии.
новости по теме
11.11.2025, 15:05 74361
Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве рассказал, что двое пострадавших при обрушении фасада девятиэтажного жилого дома в Астане находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам вице-министра, состояние фельдшера, которая вытаскивала из под завалов пострадавшего и сама получила травмы, крайне тяжелое, она находится в реанимации.
Пациент нуждается в постоянной поддержке витальных функций. Помощь оказывается в полном объеме, уже основное оперативное мероприятие оказано", - рассказал Муратов.
Также в крайне тяжелом состоянии находится еще один пациент, которого пыталась спасти пострадавшая фельдшер.
Жизням других трех пациентов ничего не угрожает. Они получают лечение", - добавил спикер.
Напомним, в конце прошлой недели в Астане произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада девятиэтажного жилого дома. В то время как приехавшая на вызов 23-летняя фельдшер скорой помощи пыталась вытащить из под завала пострадавшего мужчину, ей на голову рухнул кондиционер. Ее травмы были признаны производственными, состояние - крайне тяжелым, проведена экстренная операция.
11.11.2025, 13:58 79496
Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках
Начаты внеплановые проверки
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Система маркировки лекарств, внедренная в 2024 году, помогла выявить случаи реализации бесплатных медикаментов в аптеках. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура начали проверки и обещают принять строгие меры к нарушителям. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Спикер напомнил о внедрении в 2024 году маркировка лекарственных средств с целью защиты от контрафактной продукции.
В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства совместно с Генеральной прокуратурой начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будет приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", - сказал вице министр.
По его словам, внедрение системы маркировки обеспечило повышение прозрачности оборота лекарственных средств, что в свою очередь положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. В текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.
Также в рамках пилота реализуется маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.
Напомним, казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
10.11.2025, 19:35 133251
Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Globbing - официальный представитель "Черной пятницы" с 2015 года и № 1 в своей отрасли. Скорее всего, вы уже слышали, но все же напомним: большинство мировых брендов и онлайн-магазинов США и Европы не доставляют товары в Казахстан.
Globbing решает эту проблему и открывает вам доступ ко всем скидкам мира, огромному выбору и гарантиям оригинала.
Факты о компании:
- 12,434,210 доставленных посылок
- 1,357,541 зарегистрированных пользователей
Компания создала внутренний департамент - "Министерство Черной Пятницы", чтобы сделать шоппинг-экспириенс еще более эпичным, выгодным и быстрым в период главных распродаж года.
Команда специалистов с 10 летним стажем отвечает за все - от переговоров с крупнейшими ретейлерами США и Европы до авиалогистики, скидок и ежедневных отчетов пользователям.
В частности:
- моментальная регистрация посылок, собственный склад в США и инновационный конвейер Vitronic;
- чартерные рейсы напрямую в Казахстан;
- эксклюзивное сотрудничество с ведущими онлайн-ретейлерами;
- самая большая сеть пунктов выдачи в отрасли и быстрая доставка по всей стране.
Министерство Черной Пятницы" гарантирует: суперраспродажа и быстрая доставка - под контролем Globbing.
10.11.2025, 18:01 136771
Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда а Алматы восстановят здание частного благотворительного детского дома "Перзент", где накануне произошел пожар, рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Детей разместили в здании санатория, условия созданы. Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев", - написала она на своей странице в Сети.
Напомним, вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент".
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
10.11.2025, 15:12 148911
ДЦП и сахарный диабет будут лечиться в рамках ОСМС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний. Из него исключены сахарный диабет и ДЦП, которые теперь будут лечиться в рамках медицинского страхования.
Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.
Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.
В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.
Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
• сахарный диабет;
• детский церебральный паралич;
• системные поражения соединительной ткани;
• ревматизм.
При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС", - заверили в Минздраве.
Там пояснили, что первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в ведомстве.
10.11.2025, 14:42 150781
В Алматы на месте бывшей резиденции президента открыли новый сквер
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, сообщили в пресс-службе городского акимата.
Новый сквер расположился на площади 4,16 гектара, из которых почти 3 гектара занимает зеленая зона.
На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников - 351 хвойный и 239 лиственных.
Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлекать посетителей круглый год.
Напомним, во время январских событий 2022 года здание резиденции было захвачено и сожжено бандитами и террористами. По оценкам экспертов, восстановление здания обошлось бы бюджету в огромную сумму. Поэтому по поручению президента Касым-Жомарта Токаева здание резиденции было решено снести, а на его мести разбить сквер для горожан.
Изначально здание резиденции строилось как филиал музея имени В. И. Ленина. Поручение о строительстве музея сделал в 1979 году году первый секретарь ЦК КПК Динмухамед Кунаев, который лично утверждал проект здания, сообщает ruwiki.ru.
Возведение здания началось в 1983 году. Однако в 1986 году Кунаева сняли с должности секретаря, а строительство музея было приостановлено.
В 1993 году строительство было возобновлено, но назначение здания поменялось: оно продолжало строиться как резиденция президента Казахстана. Окончание строительства датируется 1995 годом.
После переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу (ныне Астана) здание сохранило статус президентской резиденции и использовалось для обеспечения мероприятий с участием президента Казахстана и глав других государств во время их визитов в южную столицу.
10.11.2025, 13:52 153951
В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" волонтерами общественного фонда "Охотники за петроглифами" были найдены рисунки, ранее не изученные археологами. Древние изображения обнаружены волонтерами недавно в ходе археологической разведки, рассказали в ОФ.
Петроглифы найдены в скоплении, которое носит название Танбалы Тас. Всего в Казахстане известно около 30 скоплений с таким названием, одно из самых интересных находится в "Алтын-Эмеле". Оно включает в себя более 1000 рисунков и находится в одноименном ущелье гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы (III - I тыс. до н. э.) до этнографических времен (XVIII - XIX вв н.э.). Благодаря надзору сотрудников национального парка рисунки удалось сохранить от вандализма.
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ, разработанного экспертами центра технологий для общества при Yandex Qazaqstan в сотрудничестве с Казахстанско-Британским техническим университетом.
Данная разработка поможет ученым создать детальное описание рисунков, определить географические координаты и исторический период, к которому они относятся. Все это необходимо для того, чтобы иметь единую базу и вести цифровой учет этих культурных памятников.
Национальный парк "Алтын-Эмель" включает в себя несколько петроглифических комплексов, находящихся в ущельях Танбалы Тас, Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и частично Кызылауыз, гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы до этнографических времен. Особого внимания заслуживают средневековые буддийские надписи. По мнению ученых, все петроглифы парка составляют единую систему.
Ранее общественники потребовали прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях.
Под угрозой исчезновения оказались могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками.
В 2024 году казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане.
Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточенаответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбилотверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Житель этой же области получил штраф за огромную надпись на скале.
В 2021 году вандалы испортилистены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроилисвалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовалиКапшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовалина более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
10.11.2025, 11:00 100306
Саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы
Фото: Orda.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы годами гибнут саженцы деревьев, однако власти города утверждают, что все хорошо, пишет Orda.kz.
Вероятно, это связано с халатностью подрядчиков и крайне слабым контролем управления экологии Алматы и районных акиматов", - пишет источник.
Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.
Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников - это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% - убедительное свидетельство эффективности принятых мер", - заявил руководитель отдела Института карантина и защиты растений имени Жиембаева Нуржан Мухамадиев.
Однако авторы материала утверждают, что саженцы гибнут ежегодно. В пример они привели высадки на участке улицы Тлендиева между улицами Толе би и Кавказская.
По нашим данным, управление экологии Алматы еще в 2021 году высадило там 250 тополей. Подрядчиком выступило Казахстанское общество слепых. Однако в том же году большая часть топольков погибла. После замечаний жителей в следующем году деревца высадили снова. Но та же история повторилась и в 2022 году, в 2023-м и в 2024-м. В 2025 году провели проверку. Выяснилось, что снова не хватает нескольких десятков тополей. Весной 2025 года при контроле представителя управления экологии снова высадили молодые саженцы, хотя вместо них уже давно должны были красоваться солидные, раскидистые тополя. После этого управление экологии перекинуло участок на баланс акимата Алмалинского района, хотя по идее сначала нужно было вырастить деревья. Тем не менее акимат получил под свою ответственность посадку из 250 живых тополей. Однако по уже сложившейся традиции летом деревья просто перестали поливать. И снова не выжило несколько десятков саженцев", - пишет сайт.
Погибшие саженцы убрали и заявили, что до конца года опять проведут компенсационную посадку. Это будет уже, возможно, шестая попытка за пять лет озеленить небольшой участок городской улицы.
Скорее всего, она тоже провалится", - считают авторы статьи.
Они обратили внимание на действия городских властей в последние годы.
Возможно, полностью разочаровавшись в своих способностях вырастить крупномерные деревья, места для их высадки они теперь засаживают мелким кустарником. Или закатывают в асфальт. Зачем асфальтировать и так небольшие кусочки между деревьями на и так узкой зеленой полосе, совершенно непонятно", - пишут авторы.
Напомним, ранее возмущение экоактивистов Алматы вызвала реконструкция рощи Баума. Общественники заявили, что строительные работы наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
На фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях. Сейчас активисты готовят петицию против благоустройства рощи.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.11.2025, 10:46В Казахстане запускают систему маркирования древесины 12.11.2025, 09:3619051В Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ 12.11.2025, 11:2118241Как будут ограничивать школьникам доступ к смартфонам и соцсетям: ответ Минцифры 12.11.2025, 12:0115011В Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности 12.11.2025, 08:4511111Крушение военного самолета Турции: лайнер мог рухнуть из-за внешнего вмешательства 05.11.2025, 19:21289951Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж 06.11.2025, 12:13282581"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 07.11.2025, 15:23278781Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки 06.11.2025, 11:44278416Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 06.11.2025, 18:28Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов275256Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов 14.10.2025, 07:27428056В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35419356Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413416Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм383176Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10365281Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?