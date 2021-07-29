Вандалы сломали таблички и украли пуфики на Терренкуре в Алматы

Фото: пресс-служба управления зеленой экономики Алматы

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В Алматы вандалы сломали таблички и украли пуфики вдоль прогулочной зоны Терренкур, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности рассказали в управлении зеленой экономики города. По данным ведомства, в ходе реконструкции Терренкура было посажено пять тысяч кустарников и деревьев. Некоторые из них не прижились. Такие растения были отмечены специальной табличкой, на которой сообщалось, что растение погибло и будет заменено осенью - в подходящий для этого период.

Вандалы начали ломать таблички. Всего сломано семь табличек, а также знак об ограничении движения на велосипедах.

Кроме того, украли два пуфика. В ближайшее время таблички будут восстановлены. Но хотим напомнить, что только мы несем ответственность за то место, где мы живем. Акты вандализма, выкинутый на землю мусор - всеми этими действиями мы делаем хуже только себе, уничтожая мир вокруг. Будьте добрее к себе и к миру, не допускайте таких случаев", - подчеркнули в управлении.

В управлении сообщили, что погибшие деревья будут заменены осенью.

Реконструкцию прогулочной зоны алматинского Терренкура начали в 2020 году. В результате были обустроены места для отдыха горожан вдоль набережной и детские площадки.

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