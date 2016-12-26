Вдвое снижены цены на билеты на скоростные поезда, отправляющиеся 31 декабря

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" объявило о новогодних скидках на железнодорожные билеты на скоростные поезда "Тулпар-Тальго", отправляющиеся 31 декабря 2016 года.

По информации пресс-службы компании, на все поезда Тулпар-Тальго (кроме поездов №3/4 Астана-Алматы, №25/26 Алматы-Шымкент), отправлением 31 декабря текущего года, билеты можно будет приобрести в 2 раза дешевле, передает Kazakhstan Today.

В частности, билеты на поезда №701/702, №706/705 сообщением Астана - Алматы будут стоить от 6000 тенге, на поезда №89/90, №707/708 сообщением Шымкент - Астана - от 5500 тенге, на поезд №89/90 сообщением Кызылорда - Астана - от 8500 тенге, №67/68 сообщением Астана - Защита - от 5300 тенге, №69/70 сообщением Алматы - Защита - от 4900 тенге, на поезд №705/706 сообщением Алматы - Петропавловск - от 7700 тенге.

Отмечается, что ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти.

"При этом сохраняется действие ранее введенных дисконтных карт на проезд в поездах "Тулпар-Тальго", которые применяются по следующим категориям: "Курмет", "Жастар", "Саяхатшы", "Ардагер", "Ардагер+", "Ардакты ана" и "Камкор", уточнили в пресс-службе.

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