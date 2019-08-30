Ведущее к образованию зоны свободной торговли соглашение между ЕАЭС и Ираном вступит в силу в октябре

Фото: http://www.eurasiancommission.org

Москва. 29 августа. Kazakhstan Today - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи обменялись нотами о завершении процедур, необходимых для вступления в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, передает Kazakhstan Today.

Встреча сторон прошла в ЕЭК 28 августа. Это означает, что уже 27 октября соглашение начнет действовать, пояснили в пресс-службе комиссии.

Главы государств Евразийского экономического союза заявили, что формирование зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран является приоритетом в деятельности Евразийской экономической комиссии. Это означает, что они дали нам мандат на ведение переговоров с нашими иранскими коллегами. И сегодня для нас - большой день, поскольку мы получили официальное подтверждение того, что документ совсем скоро вступит в силу", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

В ответном слове Санаи отметил, что "для Ирана это также очень важное соглашение" и выразил уверенность, что документ "принесет большую пользу экономике нашей страны и нашему народу, как и народам ЕАЭС".

Переговоры шли непросто, но сейчас они успешно завершены. Соглашение подписано и ратифицировано. Результат - налицо!", - заявил посол Ирана.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества, в том числе направленного на реализацию соглашения. Так, уже начат диалог об углублении сотрудничества между таможенными службами, осуществляется согласование формата работы бизнес-диалога, создание которого также предусмотрено соглашением.





Санаи предложил провести в ближайшее время в Иране совместную с ЕЭК бизнес-конференцию для разъяснения иранским предпринимателям преимуществ в торговле на едином рынке ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, парламент Ирана ратифицировал закон о временном соглашении , ведущем к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Соглашение было подписано 17 мая 2018 года. Оно призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном парламентом Ирана законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины, информировал ТАСС.

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