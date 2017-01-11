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Во всех районных управлениях госдоходов Алматы созданы группы по консультированию по вопросам регистрации ИП10.01.2017
Общество  14:32

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по Алматы в связи с переходом регистрационного учета в качестве ИП с заявительного на уведомительный порядок сообщает, что для удобства граждан, во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, передает Kazakhstan Today.


Согласно уведомительному порядку для государственной регистрации в качестве ИП (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" в явочном или электронном порядке уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.
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Фото: Altaynews.kz
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