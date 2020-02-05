Во вторник на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Во вторник, 4 февраля, на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины очередного Атлантического циклона, ожидаются осадки, лишь на северо-востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью", сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается туман, утром и днем местами низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 17-22 метра в секунду.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Актюбинской области местами низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью и утром местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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