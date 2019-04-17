Во вторник погода без осадков ожидается лишь на северо-западе Казахстана

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов местами по республике пройдут осадки, на юге и востоке местами сильные, лишь на северо-западе погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, град, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, туман, град, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем гололед, усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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